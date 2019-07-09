شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يطمئن على استعدادات الأهلى فى معسكر إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، إنه تلقى اتصالاً هاتفيًا من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى، اطمأن خلاله على بعثة الفريق الأول لكرة القدم فى معسكرها المغلق المقام حاليًا فى مدينة اليكانتى الإسبانية، ويستمر حتى يوم 16 يوليو الجارى.

وأكد عبد الحفيظ أن محمود الخطيب استفسر عن الترتيبات الخاصة بالمعسكر من حيث الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقال وانتظام برنامج الإعداد والمباريات الودية وجميع الأمور التنظيمية، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المعسكر، وتجهيز الفريق بالصورة المطلوبة للمرحلة المقبلة المهمة.

وطلب الخطيب من مدير الكرة نقل تحياته للجهاز الفنى واللاعبين، وتذليل أى عقبات تصادف معسكر الإعداد الذى يأتى فى مرحلة مهمة للغاية، استعدادًا لاستئناف المباريات المتبقية من بطولة الدورى.

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يذكر أن بعثة الأهلى كانت قد وصلت إلى مدينة اليكانتى الإسبانية عصر السبت الماضى للانتظام فى معسكر تدريبى مغلق يتخلله ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى.

وضم لاسارتى 34 لاعباً لمعسكر الأهلى فى إسبانيا هم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم على وجونيور أجايى ومحمد هانى وأحمد حمودى، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى وأحمد طارق.