شكرا لقرائتكم خبر عن مصر قدها.. بطولتان أفريقيتان على أرض المحروسة فى وقت واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن مصر تسعى إلى توصيل رسالة قوية على العالم أجمع أن المحروسة بلد الأمن والأمان، وقادرة على تنظيم أكبر وأهم الأحداث الرياضية القارية.

ففى ظل نجاح مصر فى تنظيم بطولة كاس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمشاركة 24 منتخبا على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، تستضيف مصر بطولة أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة بدءا من اليوم بمشاركة 7 منتخبات.



افتتاح بطولة افريقيا لكرة القدم

وتشهد بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة مشاركة منتخبات كل من ، الجزائر و المغرب و كينيا و السنغال و الكاميرون و بتسوانا فضلا عن مصر البلد المستضيف.

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ويحرص الاتحاد المصرى للكرة الطائرة على توفير جميع سبل الراحة للدول المشاركة مثلما يحدث فى بطولة أفريقيا لكرة القدم للحصول على إشادات واسعة، كما يحدث فى بطولة القدم التى أشاد جميع الوفود بحسن التنظيم ورقى حفل الافتتاح.



الاجتماع الفنى لبطولة الطائرة



جانب من الإجتماع الفنى لبطولة الطائرة

يذكر أن هذه البطولة كانت ستقام على الصالة المغطاه باستاد القاهرة قبل أن يتم نقلها على صالة أكتوبر الدولية لانشغال الاستاد ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم .