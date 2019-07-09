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شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى ترد على سؤال أحد متابعيها: "بلعب بلى مسافات طويلة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخرت البطلة المصرية نور الشربينى بطلة العالم للاسكواش والمصنفة الثانية عالمياً للسيدات، من تساؤل أحد متابعيها على صفحتها الشخصية على موقع فيس بوك، عن نوع اللعبة التى تلعبها، وردت "بلعب بلى مسافات طويلة".
وتخوض البطلة المصرية ولاعبة نادى سبورتينج فترة إعداد حالياً استعداداً للموسم الجديد حيث تسعى نور لاستعادة مكانتها فى التصنيف العالمى بعد تراجعها عن المركز الأول لسيدات الاسكواش لصالح مواطنتها رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة خلال الموسم الماضى.
وهيمنت نور الشربينى على صدارة التصنيف العالمى لسيدات الاسكواش لفترة بلغت 14 شهراً قبل أن تتراجع عنها في ديسمبر الماضي بعد خروجها من ربع نهائي بطولة هونج كونج الدولية المفتوحة لسيدات الاسكواش.
نور الشربيني
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