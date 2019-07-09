شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شلتوت لـ"تايم سبورت": الجبلاية تحتاج المزج بين الشباب والخبرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذى لـ"الخليج 365"، إن الاستعانة بالشباب فى اتحاد الكرة بالفترة المقبلة يتطلب أيضاً مزجهم بالخبرة للوصول للأهداف المنشودة.

وقال عصام شلتوت فى تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورت" : "لا بديل أمام المسئولين عن الكرة المصرية سوى الاستعانة بجيل الشباب ومزجه بالخبرة للوصول لمجلس متنجانس يصلنا بنا للأهداف التى نحلم بها".

وأضاف شلتوت "الإصلاح سهل للغاية إذا خلصت النوايا ولا نتعجل البحث عن مدرب بديل لأجيرى بقدر ما يكون الأهم الوصول لمدرب متميز".

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منتخب مصر ودع بطولة أمم أفريقيا 2019 من دور الـ16 بعد الخسارة القاتلة أمام منتخب جنوب أفريقيا بهدف مقابل لا شىء.

كان هانى أبو ريدة قد أعلن استقالته من رئاسة الاتحاد المصرى لكرة القدم، وإقالة الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة المكسيكى خافيير إجيرى والجهاز المعاون بالكامل.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.