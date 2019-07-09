شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يجدد مفاوضاته لضم هيما من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد مسئولو الإسماعيلى مفاوضاتهم مع محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الدراويش بداية من الموسم المقبل.

وكان الإسماعيلى يسعى لضم اللاعب فى يناير الماضى، إلا أن المفاوضات لم تكلل بالنجاح بسبب رغبة الزمالك فى تمديد عقد اللاعب قبل لإعارته للدراويش.

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ويرتبط محمد ابراهيم بعقد رسمى مع الزمالك ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وكان اللاعب سبق وتلقى عروض محلية ولكنه لم يحسم موقفه منها في الفترة الحالية.