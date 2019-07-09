شاهد لقطات وأهداف من ودية الزمالك وأنورثوسيس القبرصى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، لقطات وأهداف من مباراة الفريق الكروى الأول الودية أمام نظيره أنورثوسيس القبرصى، والتى انتهت بنتيجة 3 / 3 التى أقيمت بينهما أمس الاثنين بملعب بلاتريس بقبرص، ضمن التجارب الودية التى يخوضها الفريق الأبيض استعدادًا لاستئناف الدورى عقب نهاية كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة حاليًا فى مصر وتستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.
ومن المقرر أن يواجه الزمالك، غدًا الأربعاء، فريق دوسكا القبرصى، فى ثالث مواجهاته الودية بمعسكر الإعداد المقام حاليًا فى قبرص، حيث خاض الأبيض الودية الأولى أمام فريق إيل ليماسوس، وانتهت بفوز الأخير بنتيجة 4 / 3، والودية الثانية أمام أنورثوسيس وانتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 3/3.
ويستعد الزمالك لمبارياته المتبقية فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمقرر إقامتهم عقب نهاية كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى مصر وتستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.
وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الفريق القبرصى بهدفين وشهد حماسًا شديدًا بين الفريقين، حيث تبادل الفريقان الهجمات، إلا أنها انتهت بين أقدام المدافعين وصادف سوء التوفيق أيمن حفنى من تصويبة رائعة مرت بجوار القائم وأخرى من عمر السعيد.
وفى الشوط الثانى دفع خالد جلال المدير الفنى للزمالك بكل من عمر صلاح وحازم إمام ومحمد ومحمد عبد السلام ومحمد إبراهيم وأوباما ومحمود عبد العزيز بدل من عماد السيد ومحمود الشحات وأيمن حفنى ومحمد عنتر ويوسف حسن كما دفع أحمد سيد زيزو بدلاً من أحمد مدبولى وحميد أحداد بدلاً من عمر السعيد.
ونجح الفريق القبرصى فى إحراز هدف ثالث اعترض عليه لاعبو الزمالك بسبب التسلل وانتفض بعده لاعبو الفريق الأبيض ونجح أوباما فى إحراز الهدف الأول فى الدقيقة الثامنة وصغط لاعبو الزمالك بقوة، ونجح أحداد فى إضافة الهدف الثانى فى الدقيقة 30، قبل أن يحرز محمد إبراهيم هدف التعادل من ضربة جزاء قبل نهاية الشوط الثانى بثلاث دقائق وكاد لاعبو الزمالك أن يضيفوا الهدف الرابع لولا تألق حارس أنورثوسيس فاماغوستا.
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