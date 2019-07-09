شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة لـ ديسابر مع لاعبى بيراميدز فى الظهور الأول بمعسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد سباستيان ديسابر المدير الفنى الجديد لنادى بيراميدز جلسة خاصة مع لاعبى الفريق، فى الظهور الأول له داخل معسكر الفريق المقام حالياً فى الإسكندرية، حيث رافق ديسابر أحمد حسن المشرف على فريق الكرة.

ونشرت الصفحة الرسمية لبيراميدز صوراً من جلسة ديسابر مع لاعبى الفريق عبر حسابها على موقع تويتر، وعلقت: "ها قد بدأنا.. جلسة خاصة للمدير الفنى الجديد سباستيان ديسابر مع لاعبى الفريق".

وكان مسئولو نادى بيراميدز قد أعلنوا أن الفرنسى ديسابر سيتولى المسئولية الفنية للفريق لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل خلفاً لرامون دياز.

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وعن تشكيل الجهاز المعاون كشف مسئولو بيراميدز أن ديسابر سيصطحب 2 مساعدين أجانب، أحدهما مدرب والآخر محلل أداء، على أن يكون العقباوى مدربا للحراس، فى الوقت الذى تتم دراسة إضافة عنصر مصرى آخر للجهاز الفنى، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده مسئولو بيراميدز حالياً للإعلان عن تولى ديسابر المهمة الفنية للفريق.

وتوجه الفرنسى سباستيان ديسابر والجهاز الفنى الجديد لبيراميدز للإسكندرية اليوم بعد توقيع عقود تدريب الفريق لقيادة المعسكر المقام هناك حالياً والمستمر حتى يوم 17 يوليو الجارى ورحل الأرجنتينى رامون دياز عن تدريب بيراميدز بعد انتهاء مشوار الفريق فى بطولة الدورى العام، ليقود الثنائى أحمد حسن المشرف على الكرة، وأنيس الشعلالى مُخطط الأحمال تدريبات الفريق بعد العودة من الإجازة بشكل مؤقت تمهيدا لتعيين ديسابر.