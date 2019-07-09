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شاهد مكة محمد صلاح ترقص على أنغام لأ لأ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

وخطفت مكة محمد صلاح الأضواء خلال الفترة الأخيرة من أبيها، وأصبحت صورها محط اهتمام وإعجاب من جانب الجماهير المصرية خاصة مع ظهورها إلى جانب والدها أثناء التتويج بأكثر من لقب فى الفترة الأخيرة مع .

 

مكة كانت شاهدة على رحلة النجاح الكبيرة فى مسرية أبيها منذ التألق مع روما، حتى حصد لقب دورى أبطال أوروبا مع ليفربول والتتويج بجائزة الحذاء الذهبى فى الدورى الإنجليزى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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