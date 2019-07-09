شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مكة محمد صلاح ترقص على أنغام لأ لأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وخطفت مكة محمد صلاح الأضواء خلال الفترة الأخيرة من أبيها، وأصبحت صورها محط اهتمام وإعجاب من جانب الجماهير المصرية خاصة مع ظهورها إلى جانب والدها أثناء التتويج بأكثر من لقب فى الفترة الأخيرة مع ليفربول .

مكة كانت شاهدة على رحلة النجاح الكبيرة فى مسرية أبيها منذ التألق مع روما، حتى حصد لقب دورى أبطال أوروبا مع ليفربول والتتويج بجائزة الحذاء الذهبى فى الدورى الإنجليزى.