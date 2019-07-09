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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء ، العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ، الأهلى يفاضل بين شونجا وموليكا لتدعيم الهجوم ، نجوم الزمالك القدامى يتدخلون لحل أزمة كهربا .

الأهلى يفاضل بين شونجا وموليكا لتدعيم الهجوم.. اقرأ التفاصيل

يسعى مسئولو النادى الأهلى للتعاقد مع لاعب أفريقى لتدعيم خط الهجوم خلال الميركاتو الصيفى المقبل، ويفاضل الأهلى بين ثلاثة لاعبين للتعاقد معهم وهم الزامبى شونجا والجنوب أفريقى لروش مهاجمى فريق اورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى، والكونغولى موليكا مهاجم مازيمبى الكونغولى.

الأندية تطالب بـ"عمومية طارئة" لتعديل اللائحة بسبب المجلس المستقيل

بدأ عدد من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة فى التواصل مع ثروت سويلم المدير التنفيذى للجبلاية، من أجل الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لتعديل اللائحة قبل إجراء الانتخابات المقبلة، على أن يتم وضع بعض البنود فى اللائحة الجديدة مثل منع الجمع بين العمل فى الإعلام واتحاد الكرة واستمرار بند الـ8 سنوات منعًا لعودة أعضاء المجلس المستقيل مجددًا.

بيراميدز يناقش إضافة مدرب مصرى لجهاز الفرنسى ديسابر

يُناقش مسئولو نادى بيراميدز إضافة مدرب مصرى للجهاز المعاون للفرنسى سباستيان ديسابر، الذى تولى المسئولية الفنية للفريق لمدة موسمين قادمين، ويصطحب ديسابر 2 مساعدين أجانب أحدهما مدرب والآخر مُحلل أداء عل أن يتولى العقباوى مهمة تدريب حراس مرمى الفريق.

الأهلى يبحث عن عرض لجيرالدو لإعارته أو بيعه فى الصيف

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يبحث مسئولو النادى الأهلى، عن عرض لتسويق الأنجولي جيرالدو جناح الفريق، لإعارته أو بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لإفساح المجال أمام التعاقد مع لاعب أجنبي سوبر بدلاً منه.

نجوم الزمالك القدامى يتدخلون لحل أزمة كهربا

تدخل عدد من نجوم الزمالك القدامى لحل الأزمة الأخيرة بين محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق ومجلس إدارة القلعة البيضاء.

الأهلى يرفض رحيل محمد الشناوى.. ويغلق ملف التعاقد مع حارس جديد

رفض مسئولو النادى الأهلى مناقشة فكرة رحيل محمد الشناوى حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لحاجة الفريق لجهوده، وذلك مهما كانت الإغراءات، خاصة بعد تلقى الحارس الدولى أكثر من عرض شفهى بعد تألقه اللافت فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

الأهلى يستفيد بعلى معلول كلاعب محلى بعد التعاقد مع المالى ديانج

استقر مسئولو النادى الأهلى على الاستفادة بالتونسى على معلول كلاعب محلى فى الموسم الجديد، لكى يتمكن جهاز الكرة الأحمر من قيد المالى اليو ديانج لاعب الفريق الجديد القادم من مولودية الجزائر كلاعب أجنبي.