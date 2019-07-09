شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد.. تأجيل مباراة = إيقاف أسبوع كامل بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة فى الموسم الجديد 2019 – 2020 على أنه حال تأجيل أى مباراة طارئة لأسباب أمنية أو ظروف قهرية يتم تأجيل مباريات الأسبوع بالكامل لموعد يحدد فيما بعد. شهد الدورى الحالى انتهاء مباريات 14 فريق فى شهر مايو ويونيو الماضيين بينما هناك مباريات متبقية لـ5 فرق تنتهى فى يوليو و أغسطس المقبل، وهم الأهلى و الزمالك و الإسماعيلى و الجونة و المقاولون، بسبب تأجيل مباريات كل فريق فقط وهو ما سيتم تعديله فى الدورى الجديد بتأجيل مباريات الأسبوع بالكامل حال عدم خوض أي فريق لمباراته المحدد موعدها و ذلك إعمالاً لمبدأ تكافؤ الفرص. والمباريات المتبقية فى الدورى هى :

والمباريات المتبقية فى الدورى هى : الزمالك و الجونة 23 يوليو Advertisements الزمالك و الإسماعيلي 26 يوليو الأهلي و المقاولون 26 يوليو الأهلى و الزمالك 30 يوليو كان اتحاد الكرة قد وضع جدول الدورى للموسم المقبل بالتنسيق مع أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق من أجل وضع نظام للبطولة سواء موعد انطلاقه ونهايته إلى جانب تحديد مواعيد ثابتة للدورى المصرى، حتى لا تتكرر أزمة الموسم الجارى بكثرة التأجيلات وعدم تحديد موعد محدد لنهاية البطولة.

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