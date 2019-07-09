شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: المنتخب افتقد أحمد فتحى وكان يجب التدخل فى اختيارات أجيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق أنه كان يجب على الجهاز الفنى المعاون لأجيرى التدخل فى الاختيارات لقائمة المنتخب التى شاركت فى بطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً فى مصر.

وأضاف أحمد حسن، فى تصريحات إذاعية، أن الجميع انتقد الاختيارات جماهير ولاعبين سابقين ومحللين بعدما بدت الاختيارات منقوصة وكان يجب التدخل الفورى فى هذه الاختيارات.

واستطرد قائد منتخب مصر السابق أن المنتخب فى البطولة كان لا يملك لاعبا بصفات القائد مثل أحمد فتحى لاعب الأهلى الذى يملك شخصية قوية وروح قتالية عالية.

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ودلل حسن على كلامه بالوقت الذى تلقى فيه المنتخب هدف جنوب أفريقيا قائلاً: بعد تلقينا الهدف من جنوب أفريقيا اللاعبون استسلموا نهائيًا رغم أن الوقت المتبقى كان من الممكن تحقيق هدف والعودة إلى المباراة حال وجود لاعب يمتلك روحا قتالية يستطيع أن يبث الروح داخل نفوس اللاعبين، ولكن هذا لم يحدث.

وعن المدرب الوطنى قال الصقر حال تم الاستقرار على مدير فنى مصرى لقيادة المنتخب فى المرحلة المقبلة يجب أن يلقى دعم من الجميع، كما كان يحدث سابقا مع محمود الجوهرى، ومن بعده حسن شحاته.

وأعرب الصقر عن تخوفه من تولى مدرب وطنى قائلاً: أخشى من عدم الالتفاف حوله خاصة فى ظل وجود نقاد مواقع السوشيال ميديا، التى أصبحت المحرك الأساسى للجماهير على حسب الانتماءات، هذا ما أخشاه على تعيين مدرب مصرى فى المرحلة المقبلة.

وودع المنتخب الوطنى بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ16 عقب الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة الدولى.