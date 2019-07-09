شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة ينفرد بنشر جدول مباريات الدورى المصرى 2019 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينفرد موقع "سوبر كورة" بنشر جدول مواعيد مباريات بطولة الدورى المصرى لموسم 2019/2020، المقرر انطلاقه 19 سبتمبر المقبل.

وكانت لجنة المسابقات قد أعلنت استمرار الموسم الحالى حتى 18 سبتمبر المقبل، الذى سيشهد مباراة السوبر المصرى، على أن يكون نهائى كأس مصر يوم 9 سبتمبر المقبل.

وتبقى فى هذا الدورى 4 مباريات تستكمل بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى مصر، والتى ودعها المنتخب المصرى من دور الـ16 على يد جنوب أفريقيا.

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