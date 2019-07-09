تقارب مع الأهلي و4 اسماء على باب الخروج .. ثورة تغيير بيراميدز فى 40 يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

ثورة تغيير شهدها نادي بيراميدز فى 40 يوم توقف فيها بطولة الدوري الممتاز سيعود خلالها النادي الأزرق بشكل جديد قبل مواجهة الأهلي ببطولة كأس مصر فى الـ 28 من أغسطس القادم.

وضمن بيراميدز الذى يحتل المركز الثالث ببطولة الدوري برصيد 66 نقطة المشاركة ببطولة الكونفيدرالية أو دوري أبطال أفريقيا إلا أنه فقد الفرصة فى الفوز بالبطولة.

الرئيس والمدير التنفيذي

أعلن "تركي آل شيخ" مالك نادي بيراميدز ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية انتهاء تجربته مع النادي الأزرق والتنازل عن حصته فى نادي "بيراميدز" للمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي ليعلن بعدها مجلس الإدارة الجديد، تعيين ممدوح عيد لتولي مديراً تنفيذياً، خلفًا لمحمد جمال العاصي المدير التنفيذي السابق والذي سينضم إلى فريق عمل آل الشيخ فى تجربته القادمة .

الجهاز الفني

رحل الأرجنتيني رامون دياز المدير الفريق السابق وجهازه المعاون بالكمل ليخلفه مدرب الإسماعيلي الأسبق ومنتخب أوغندا السابق سباستيان ديسابر بصحبة أثنين مساعدين، الأول مساعداً والثاني محلل أداء فني بالإضافة إلى أنيس الشعلالي مخطط أحمال ومحمد العقباوي حارس المقاولون السابق مدرباً للحراس .

ولن تتوقف التغييرات فى الإدارة وقطاع الكرة عند مالك النادي والمدير التنفيذي والجهاز الفني بل إنه من المتوقع أن يشهد النادي عدة تغييرات وأهمها :

1- رئيس النادي

أعلن حسام البدري رئيس فريق العمل بنادي بيراميدز (رئيس النادي) موافقته على تدريب منتخب مصر - في حالة وصول عرض - وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لتقديم ديسابر وهو ما يعني رحيله عن النادي الأزرق.

وعلق حسام البدري على ما تردد بشأن اقتراح أسمه لتدريب المنتخب قائلا :" شرف كبير لي تدريب المنتحب ، وأنتظر القرار نهائي بخصوص هذا الأمر".

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2- إدارة الإعلام

رحيل البدري عن منصبه سيعني رحيل أخر لشادي الجيلاني مدير إدارة الإعلام ببيراميدز والذي عمل مع المدير الفني السابق فى منتخب مصر الأوليمبي والنادي الأهلي وهو عضو في فريق عمله.

3-المتحدث الرسمي

غاب أحمد عفيفي المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز عن تقديم المؤتمر الصحفي لتقديم سباستيان ديسابر ليثير الشكوك حول مستقبله في النادي واحتمالية رحيله ليلحق بمالك النادي السابق الذى عينه بمنصبه فى بيراميدز.

4- المشرف العام على الكرة

أحمد حسن عميد لاعبي العالم قد يدخل ضمن دائرة الهيكلة ليتحول إلى مدير رياضي فى الإدارة الجديدة أو يرحل عن النادي بعد أن خلي تشكيل الجهاز الفني الجديد لديسابر من اسمه بالإضافة إلي غيابه أيضاً عن مؤتمر تقديم المدير الفني الفرنسي.

الصفقات

وعلى صعيد فريق الكرة ألمح حسام البدري رئيس النادي إلى التعاقد مع صفقات أفريقية قائلاً "هناك صفقات أفريقية مقبلة لدعم صفوف نادي بيراميدز وفقا لمتطلبات الجهاز الفني الجديد".

واتجه بيراميدز فى عهد المالك السابق إلى أمريكا الجنوبية وتعاقد مع رباعي برازيلي وجون سيفونتي من الأكوادور وكريستيان بينافينتي من بيرو وهو ما ينبأ بتغيير المحترفين فى الفريق الأزرق بالموسم الجديد.

فيما أعلن ممدوح عيد المدير التنفيذي الجديد إن النادي الأزرق سيتعامل مع إدارة الأهلي فى صفقات فى أول تصريح حول النادي الأحمر في عهد سالم سعيد الشامسي الملك الجديد للنادي الذى يحتل المركز الثالث ببطولة الدوري الممتاز.

وتوترت علاقة الأهلي بإدارة بيراميدز أثناء وجود تركي آل الشيخ المالك السابق والذي أكد فى أكثر من مناسبة رفضه للتعاقد مع لاعبين من الأهلي.

الجدير بالذكر إن بيراميدز يعسكر فى مدينة الأسكندرية حتى الـ 19 من يوليو القادم استعداداً لبطولة كأس مصر والكونفيدرالية الأفريقية.