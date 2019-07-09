حارس مرمى جنوب أفريقيا: اكتشفنا قوتنا أمام مصر.. ونتقبل النقد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد رونوين ويليامز حارس مرمى منتخب جنوب افريقيا، أن مواجهة منتخب بلاده المقبلة أمام نيجريا ستكون صعبة، المقرر لها مساء غدا الأربعاء بالدور ربع النهائي لكأس الأمم الأفريقية 2019.

وقال ويليمامز في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نيجريا، إن أداء منتخب جنوب أفريقيا لم يكن على المستوى المطلوب، رغم التأهل لدور الـ 8 بكأس الأمم الأفريقية.

Advertisements

وأضاف، أن الجماهير مطالبة بدعم لاعبي جنوب أفريقيا خلال هذه الفترة، لافتا انهم يتقبلون الانتقادات بصدر رحب ويعملون على تطوير أنفسهم.

وأوضح، أن بدايات جنوب أفريقيا كانت بطيئة بعض الشئ في أمم افريقيا 2019، لكن بعد ذلك قامو بتحضير أنفسهم بشكل افضل واكتشفوا قوتهم خلال مواجهة منتخب مصر.

وأشار إلى أن بعد خروج مصر من البطولة ستتقلص أعداد الجماهير بالتأكيد، مؤكدا أن هذا لن يؤثر عليهم .