عبد الواحد السيد يحلل الشناوي.. مفاجأة كأس الأمم والأفضل فى منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد :

أثنى عبد الواحد السيد قائد الزمالك ومنتخب الأسبق على أداء محمد الشناوي حارس منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 معتبره أفضل لاعبي مصر في البطولة .

ويستطلع الخليج 365 أراء نجوم منتخب مصر السابقين حول أداء من شغل مركزه مع منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية 2019 والبداية مع محمد الشناوي.

1- الأداء

يري عبد الواحد السيد أن أداء محمد الشناوي كان مفاجأة بالنسبة له، معتبره قدم أفضل مبارياته فى مشواره الكروي على الرغم من التذبذب الذي مره به مع الأهلي فى الفترة السابقة.

وقال عبد الواحد " الشناوي أداءه كان رائعاً مع المنتخب وتعامل بإجادة تامة فى الأربع مباريات التى خاضها وأثبت أن الهزة التى تعرض لها مع ناديه كانت طارئة ".

2- اللياقة البدنية

أوضح قائد الزمالك السابق إن الشناوي ظهر جاهزاً خاصة فيما يتعلق بحزئية المرونة والرشاقة التي يتطلب تنميتها فى حارس المرمي بشكل مكثف مع القوة الإنفجارية التى مكنت الشناوي من التدخلات الحاسمة والوصول فى توقيت ممتاز للتعامل مع الكرات العرضية والإنفردات.

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3- المهام

وحول نسبة نجاح الشناوي في أداء مهاجمه رد عبد الواحد " مهمة حارس المرمي الحفاظ على نظافة شباكه أولاً ثم قيادة الفريق من الخلف والشناوي نجح فى الخروج فى ثلاثة مباريات بشباك نظيفة ولا يتحمل هدف جنوب أفريقيا، وتعامل بشكل جيد عندما خرج من مرماه لالتقاط الكرات أو التشتيت أو قطع الكرات ".

4- الأدوار فى الملعب

حارس المرمي فى الكرة الحديث هو أول من يبدأ الهجمة وهذا ما لم يظهره الشناوي ولكن عبد الواحد السيد له رأي أخر وقال " أجيري ليس من النوعية التى تبالغ فى بناء الكرة من الخلف ولذلك الكرات العائدة للشناوي كان معظمها للتخلص من ضغط المنافس وبالتالي هو تعامل معاها بإجادة وبقوة لأن تكتيك المدرب المكسيكي لا يعتمد على تحركات المدافعين لفتح زاويا التمرير للحارس ولذلك أرى أن الشناوي لم يقصر في هذه النقطة ولكنه يحتاج لتطويرها ".

5- الاستعداد النفسي

أشاد عبد الواحد السيد بثبات الشناوي الإنفعالي واستعداده النفسي قائلاً " أهم ما يميز الشناوي ثباته وقدرته على تخطي الأخطاء والعودة والفضل الأول فى ذلك لأحمد ناجي مدرب حراس المنتخب ".

وواصل " ناجي هو صاحب الفضل الأول فى مستوى الشناوي ، هو من دعمه وراهن وأصر عليه وهو من ربح الرهان".

وفسر" ناجي تحدي الجميع من أجل الشناوي والحارس رأي ذلمك وسمع بالانتقادات لمدربه وهنا تولدت دوافع جديدة ، أراد حارس المنتخب أن ينصف مدربه ويعبر عن نفسه ويرد على الانتقادات ومع ثباته الإنفعالي وقدراته الرائعة فعل ذلك وانتزع لقب الأفضل فى المنتخب".

وأنهى حارس الزمالك موجهاً نصيحة للشناوي " أثبت أنك الأفضل وعليك الثبات على هذا المستوي ".