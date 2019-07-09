مدرب جنوب أفريقيا: نجحنا في إيقاف ثنائي مصر.. وأسعى لتحسين الأداء أمام نيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد الإنجليزي ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا صعوبة مباراة نيجيريا غدا في دور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

وقال باكستر خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة اليوم: "أعتقد أنه من الهام في المرحلة الحالية أن نضع في اعتبارنا ما نواجهه ولا ننظر إلى الخلف وأن نثق في أنفسنا".

وأضاف: "منتخب نيجيريا فريق جيد للغاية، والاستعدادات لهذه المباراة مختلفة وطريقة اللعب ستتغير وتتحسن غدا".

وتابع باكستر: "مباراة الغد صعبة للغاية لهم ولا يوجد هناك شئ معين سأتكلم عنه فنيا ولكني سأسعى لتحسين الأداء، نأمل في أن نكون جاهزين من الناحية البدنية والنفسية والمعنوية".

وعن مبارياته السابقة في الكان وطريقه اختياره للاعبين قال: "لا نختار إلا اللاعبين الأقوياء لتحقيق النجاح والفوز وهذا هو دور المدرب، وطبيعي أن يشارك كل نجوم نيجيريا لتحقيق الفوز علينا غدا، ولا نعول على النتائج السابقة بيننا وبينهم".

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وعن فوزه على منتخب مصر قال: "هناك عناصر كثيرة جعلتنا نحقق هذا النصر ومنها استغلال جميع اللاعبين للفوز، وركزنا طوال المباراة وكان لدينا هذا الإحساس أننا نستطيع أن نحقق الفوز رغم الجمهور الكبير وهذا ما نسعى إليه أمام نيجيريا".

وتابع: "نلعب بشكل جيد ونراقب كل المنتخبات التي نلعب معها قبل مواجهتهم لعمل خطة مناسبة ونحسن من وضعنا الفني ونعمل على ذلك حاليا".

وعن غياب مشجعي البافانا بافانا قال المدير الفني لجنوب أفريقيا: "المشجعون في جنوب أفريقيا أعدادهم كبيرة، ووجودهم يلهم اللاعبين، وسنركز أكثر في المباريات القادمة رغم غياب مشجعينا".

وعن مواجهة نيجيريا قال باكستر: "نيجيريا من أفضل المنتخبات في القارة، وسننظر إلى هذه المباراة وسنزيل التوتر من اللاعبين وسنحافظ على توازننا وهي في النهاية مباراة كرة قدم وارد فيها الفوز والخسارة".

واختتم المدير الفني للبافانا بافانا عن إيقاف مهاجمي النسور: "سنفكر جيدا في إيقاف مهاجمي نيجيريا، ونجحنا في إيقاف صلاح وتريزيجيه من قبل، ولن نفكر بصورة فردية للمهاجمين ولكن للفريق ككل".