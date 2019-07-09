أمير قطر يهدي برشلونة صفة نيمار

فجرت تقارير صحفية اسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن انتقال البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان إلى برشلونة. وأشارت صحيفة ماركا في تقرير لها أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ومالك نادي باريس سان جيرمان قد أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ومالك نادي باريس سان جيرمان قديكون له دور بارز في الأيام المقبلة. وتابعت الصفحة أن الشيخ تميم قلق بشكل متزايد من سلوك البرازيلي خارج الملعب، وهو يرى أن التخلص منه أمر لا بد منه في الفترة المقبلة.

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