مدرب التعاون الجديد يصل السعودية لبدء مهمته مع الفريق

وصل البرتغالى باولو سيرجيو المدير الفنى لفريق التعاون السعودي برفقة معاونية ظهر اليوم الثلاثاء، إلى أرض المملكة ليبدأ مشواره التدريبي مع الفريق خلال الموسم المقبل. ونشر نادى التعاون عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "توتير" صور لوصول البرتغالى باولو سيرجيو مع طاقمه المساعد والاعب البرازيلي نيلدو وكان فى استقبالهم مدير الفريق الأول الأستاذ بموقع التواصل الاجتماعي "توتير" صور لوصول البرتغالى باولو سيرجيو مع طاقمه المساعد والاعب البرازيلي نيلدو وكان فى استقبالهم مدير الفريق الأول الأستاذصالح النغيمشى وأعضاء العلاقات العامة بالنادى. والجدير بالذكر أن نادى التعاون أنهى مشواره فى الدورى السعودى للمحترفين الموسم الماضى وهو محتل المركز الثالث برصيد ٥٦ نقطة بعد الفوز فى ١٦ مباراة و التعادل فى ٨ لقاءات والهزيمة فى ٦ مواجهات.

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