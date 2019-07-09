تعاقد مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، مع عاشور الأدهم لاعب الوسط السابق لنادي الاتحاد السكندري، في صفقة انتقال حر.
ووقع اللاعب بشكل رسمي على عقود الانضمام لفريق سيراميكا كليوباترا لمدة موسمين، في حضور معتز البطاويالمشرف العام على قطاع الكرة بالنادي، وهيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وكذلك المدير المالي علي عباس.
وبذل طارق أبو العينين عضو مجلس
ويمتلك عاشور الأدهم خبرات كبيرة في الكرة المصرية حيث لعب للعديد من الأندية منها الزمالك والمصري البورسعيدي والاتحاد السكندري.
كانت هذه تفاصيل خبر سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع عاشور الأدهم لمدة موسمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.