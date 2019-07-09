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سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع عاشور الأدهم لمدة موسمين

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تعاقد مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، مع عاشور الأدهم لاعب الوسط السابق لنادي الاتحاد السكندري، في صفقة انتقال حر.

ووقع اللاعب بشكل رسمي على عقود الانضمام لفريق سيراميكا كليوباترا لمدة موسمين، في حضور معتز البطاوي

المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي، وهيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وكذلك المدير المالي علي عباس.

وبذل طارق أبو العينين عضو مجلس

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إدارة النادي مجهودات كبيرة لإنهاء تلك الصفقة، ولا تزال هناك مجهودات قوية تبذل من أجل تدعيم الفريق بصفقات سوبر لتحقيق الهدف وهو الوصول إلى الدوري الممتاز.

ويمتلك عاشور الأدهم خبرات كبيرة في الكرة المصرية حيث لعب للعديد من الأندية منها الزمالك والمصري البورسعيدي والاتحاد السكندري.

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