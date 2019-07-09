إيقاف فوزي لقجع نائب رئيس الكاف لمدة عام

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حظر المغربي فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي ونائب رئيس الكاف وإيقافه لمدة عام. ونائب رئيس الكاف وإيقافه لمدة عام. وذلك بعدما تقدم الحكم الأثيوبي بأملاك بشكوى عبر الاتحاد الأثيوبي، ضده عقب أحداث لقاء الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث قام بالاعتداء عليه.

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