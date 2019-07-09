الشباب والرياضة تنظم جولة سياحية بالأهرامات للصحفيين الأجانب المشاركين فى أمم أفريقيا

نظمت وزارة الشباب والرياضة مممثلة في الادارة العامة للسياحة الرياضية وبالتعاون مع اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا جولة سياحية بمنطقة الاهرامات للصحفيين الاجانب المشاركين بالبطولة . تأتي هذه الجولة فى اطار الترويج للسياحة المصرية في ظل تواجد عدد كبير من الصحفيين القادمين مع منتخبات بلادهم المشاركين في بطولة الكان ٢٠١٩. وجاءت هذه الجولة علي هامش بطولة امم افريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٢١ يونيو الي ١٩ يوليو بمشاركة ٢٤ منتخبا لاول مرة في تاريخ البطولة.

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