وزير الشباب والرياضة يفتتح ملتقى الإعلاميات الرياضيات العربيات

افتتح الدكتور أشرف صبحي– وزير الشباب والرياضة، فعاليات ملتقى الإعلاميات الرياضيات العربيات تحت شعار "الاتجاهات الحديثة في الصحافة الرياضية.. ومهارات تغطية البطولات الكبرى" والذي ينظمه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بالتعاون مع رابطة النقاد الرياضيين المصريين، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، وذلك على مدار يومين، بمقر نقابة الصحفيين.

حضر فعاليات الافتتاح الدكتور ضياء رشوان – نقيب الصحفيين، محمد جميل – رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، حسن خلف الله – رئيس رابطة النقاد الرياضيين، وكوكبة من أساتذة الاعلام والنقاد الرياضيين والصحفيين والإعلاميين من مصر والوطن العربي.

قال وزير الشباب والرياضة: " سعيد بتواجدي بينكم اليوم في هذا الملتقى المهم والذي يعد أحد الأدوات التي من خلالها يتم تطوير وتحديث الاعلام الرياضي، وتفعيل دوره على المستوي

العربي، بالإضافة إلى التنوير بالاتجاهات الحديثة في الصحافة الرياضية ".

تابع "صبحي": إن التطور الذي أحدثه الاعلام الجديد، جعلنا نتواجد اليوم للتباحث والتناقش حوله وحول دوره، وأود أن أوؤكد على أهمية هذا الملتقى، فالتواجد الكبير من الاعلاميات الرياضيات العربيات واستجابتهن لحضور الملتقى يدل على أنهن على وعِي كبير بأهمية موضوع الملتقى، والذي يضم محتوى ثري ومهم ويشتمل على ندوات وورش عمل من شأنها الخروج بتوصيات أطمح أن يتم تطبيقها على أرض الواقع فيما يخدم الصحافة الرياضة علي مستوي عالمنا العربي".

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ومن جهته، قال نقيب الصحفيين :" سعيد بتنظيم النسخة العاشرة من هذا الملتقى في القاهرة،

فالملتقى الأول تم تنظيمه بالقاهرة أيضا منذ 15 عام ، ونحن اليوم هنا لنواصل المسيرة والعمل ، واعرب عن شكري لمن اختار عنوان هذا الملتقى وموضوعاته، فقد لمست في برنامج الملتقى اتجاه قوي للتعلم والتعليم فيما هو أكثر تداولاً وحداثة".

فيما قال رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية :" نحرص في الاتحاد العربي على إيلاء عناية واهتمام بتعزيز الجوانب المهنية في مسيرة الزميلات والزملاء في الاعلام الرياضي، ومن هنا جاء تنفيذ هذا الملتقي".

ومن جانبه، وجه حسن خلف الله الشكر لوزير الشباب والرياضة ودعمه المستمر وتواجده في كل الاحداث الرياضية، مرحباً بكل المشاركات بالملتقى من الاعلاميات الرياضيات العربيات ، مؤكداً على بذل كل الجهد لاخراج الملتقى بالمستوى اللائق.

يذكر أن الملتقى يشتمل على ورش عمل حول "صحافة التليفزيون"،"الصحافة الرقمية"، " صحافة الإذاعة"، "صحافة الموبايل"، وندوات عن الاتجاهات الحديثة في عمل القنوات الرياضية في البطولات الكبرى، والاتجاهات الحديثة في الصحافة الرياضية والإذاعات الرياضية لمواكبة الأحداث الكبرى.