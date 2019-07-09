إيفرتون يطلب ضم مالكوم من برشلونة

كشفت تقارير إخبارية، أن نادي إيفرتون الإنجليزي يرغب في الحصول على خدمات الجناح البرازيلي مالكوم، لاعب فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفيةالحالية.
وذكرت شبكة "آر إم سي سبورت" الفرنسية أن النادي الإنجليزي يعرض 41 مليون يورو مقابل الحصول
وكان قد لعب مالكوم عاما وحيدا في البرسا إلا أنه لم يستطع اقناع المدير الفني إرنستو فالفيردي، وفشل في حجز مكانه كأساسي في قوام الفريق الكاتالوني.
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