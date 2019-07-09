وائل لطفي: منتخب مصر يستعد بجدية لخوض منافسات البطولة الأفريقية

أكد وائل لطفي، مدير المنتخبات الوطنية، أن المنتخب الأول لرجال السلة يستعد بجدية لخوض منافسات البطولة الأفريقية. وقال لطفي أن المنتخب يتواجد الآن في الأردن لخوض بعض المباريات الودية مشيرًا إلى أن بعثة المنتخب تعود غدًا الأربعاء للدخول في معسكر مغلق صباح الجمعة. أن بعثة المنتخب تعود غدًا الأربعاء للدخول في معسكر مغلق صباح الجمعة. وأضاف أن المعسكر يستمر حتى وقت السفر 17 يوليو الجاري ويضم المنتخب 16 لاعبًا ويتم اختيار 12 للسفر والمشاركة في البطولة. ويقود تدريب الفراعنة عصام عبدالحميد، مدير فني، ومساعديه أحمد فوزي، ووسام جابر، والدكتور إسلام جمعة، طبيب الفريق، ومعتز عبدالفتاح، مخطط أحمال، ومحمد ربيع، وسامح صلاح، إداريين، وطارق لطفي، مدير المنتخبات الوطنية.

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