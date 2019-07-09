أحمد حسن: أخشى على مدرب منتخب مصر المقبل من جماهير السوشيال ميديا

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أنه في حال تم الاستقرار على مدير فني مصري لقيادة المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة، يجب أن يتلقى دعمًا منالجميع، مثلما حدث مع كابتن محمود الجوهري، ومن بعده حسن شحاتة.
أضاف أحمد حسن، في تصريحات إذاعية: "أخشى على المدرب
وتابع: "هذا ما أخشاه من تعيين مدرب مصري في المرحلة المقبلة".
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