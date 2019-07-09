أحمد حسن: أخشى على مدرب منتخب مصر المقبل من جماهير السوشيال ميديا

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أنه في حال تم الاستقرار على مدير فني مصري لقيادة المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة، يجب أن يتلقى دعمًا من

الجميع، مثلما حدث مع كابتن محمود الجوهري، ومن بعده حسن شحاتة.

أضاف أحمد حسن، في تصريحات إذاعية: "أخشى على المدرب

المصري في حال الاستقرار عليه لقيادة المنتخب، من عدم الالتفاف حوله، خصوصًا في ظل وجود نقاد السوشيال ميديا، التي أصبحت المحرك الأساسي للجماهير، بحسب الانتماءات".

وتابع: "هذا ما أخشاه من تعيين مدرب مصري في المرحلة المقبلة".