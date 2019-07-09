رمضان درويش يتقدم للمركز السادس عالميًّا بعد فوزه بذهبية الجائزة الكبرى للجودو

تقدم رمضان درويش لاعب منتخب مصر للجودو لوزن 100 كيلو جرام خطوة للأمام فى الترتيب العالمى ليحتل المركز السادس بعد فوزه بالميدالية الذهبية فى بطولة الجائزة الكبرى التى اختتمت بمدينة مونتريال الكندية أمس.
وتقدم درويش للمركز السادس بعدما كان يحتل المركز السابع قبل البطولة، ليتقدم درويش بقوة نحو التأهل لدورة الألعاب الأوليمبيةرقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو 2020.
كما تقدم درويش إلى المركز الرابع أوليمبيًّا ليقفز مركزين للأمام، حيث كان يحتل المركز السادس قبل فوزه بالميدالية الذهبية.
ويستعد رمضان درويش للمشاركة فى بطولة الجائزة الكبرى التى تستضيفها كرواتيا يوم 25 يوليو الجارى،
وقد وفر مجلس إدارة الاتحاد المصرى للجودو برئاسة المهندس مطيع فخر الدين الزهوى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة كل الدعم الفنى والمالى للمنتخب للاستمرار فى إنجازاته على كافة الأصعدة العالمية والدولية والقارية.
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