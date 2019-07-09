رياضة | عاجل.. تحديد جدول الدوري الجديد 2019 – 2020 (نظام ثابت)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تحديد جدول الدوري الجديد 2019 – 2020 (نظام ثابت) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة على شكل جدول الدوري المصري الجديد 2019 – 2020 بعد انتهاء المسابقة الحالية في وقت متأخر.

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وتنوي لجنة المسابقات بالجبلاية انطلاق الدوري المصري في الموسم الجديد يوم 23 سبتمبر المقبل وينتهي في 2 من يونيو 2020.

وقررت لجنة المسابقات إقامة مباريات الدوري المصري في الأسابيع العادية أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع بينما الجولات المضغوطة يضاف إليها الجمعة والسبت على أن تلعب مباريات كأس مصر يومي الجمعة والسبت أيضًا في حالة الجولات العادية للدوري.