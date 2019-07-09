رياضة | استبعاد طاهر أبوزيد من ترشيحات اللجنة المؤقتة لإدارة الجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استبعاد طاهر أبوزيد من ترشيحات اللجنة المؤقتة لإدارة الجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج طاهر أبوزيد من قائمة الترشيحات التي تعدها وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية لتشكيل لجنة مؤقتة تدير الجبلاية خلال الفترة المقبلة لحين إجراء انتخابات جديدة عقب استقالة مجلس اتحاد الكرة بالكامل.

ورغم قيام البعض بترشيح أبوزيد ليكون رئيس أو أحد أفراد تلك اللجنة إلا أن وزارة الرياضة رفضت الأمر شكلا وموضوعا بسبب الخلاف بين أبوزيد والنادى الأهلي وعدم وجود وفاق بين الطرفين.