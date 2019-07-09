رياضة | الهلال يقترب من الإعلان عن صفقتين من العيار الثقيل اليوم

اقترب نادي الهلال السعودي من الإعلان عن صفقتين اليوم وهم ، المدافع الكوري الجنوبي ( هيون سو يونج) والذي يلعب في صفوف نادي طوكيو في دوري الدرجة الأولى في اليابان، وأيضًا لاعب خط الوسط البرازيلي إدينيلسون والذي يلعب في صفوف فريق إنترناسيونال البرازيلي.

وذلك حسب ما أوردته جريدة ( دي ليجا) اليابانية صباح اليوم حيث وضحت إقتراب الموج الأزرق من الإعلان عن الصفقتين اليوم وذلك بعد حسم إدارة النادي السعودي المفاوضات مع اللاعبين.

الجدير بالذكر أن نادي الهلال السعودي قد خسر لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع النصر السعودي ويرغب الموج الأزرق بتدعيم صفوفه بصفقات تمكنه من حسم اللقب الموسم القادم.