رياضة | مدرب الزمالك يدرس تغيير مركز عبدالله جمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الزمالك يدرس تغيير مركز عبدالله جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تغيير مركز عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق في المباريات المتبقية من مشوار الفريق في بولة الدوري.



ويفكر جلال الدفع بعبدالله جمعة في مركز الجناح الأيمن بدلًا من الجبهة اليسرى على أن يشارك بهاء مجدي بشكل طبيعي في الجبهة اليسرى.



وجاء تفكير مدرب الزمالك في إشراك عبدالله جمعة في مركز الجناح الأيمن ليحل محل كهربا والذي انقطعت علاقته بالنادي بشكل نهائي.



وكان كهربا قد طلب بشكل رسمي عن الزمالك وتقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم لطلب فسخ التعاقد وعدم الاستمرار مع الفريق.



وقام جلال بتجربة جمعة في هذا المركز خلال المباريات الودية للفريق على هامش معسكر الإعداد للوصول باللاعبين إلى المستوى الأمثل.