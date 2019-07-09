رياضة | الزمالك يرغب بضم جناح وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يرغب بضم جناح وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد أمير مرتضى المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بمستوى السنغالي إبراهيما نداي لاعب فريق وادي دجلة للحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل.



ويرى أمير مرتضى أن نداي هو أفضل بديل لكهربا لاعب الزمالك والذي طلب الرحيل عن الفريق ويرفض الاستمرار في الموسم المقبل.



ويعتبر مسئول الزمالك أن نداي لاعب متكامل يجمع بين المهارة والسرعة ويمكن الاعتماد عليه بشكل أساسي مع الفريق ومشاركته بصورة مستمرة دون التأثر بالضغوطات.



وكان كهربا قد طلب بشكل رسمي عن الزمالك وتقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم لطلب فسخ التعاقد وعدم الاستمرار مع الفريق.