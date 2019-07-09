رياضة | باولو سيرجيو يصل التعاون السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باولو سيرجيو يصل التعاون السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل البرتغالي باولو سيرجيو المدير الفني الجديد لنادي التعاون السعودي إلى مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود هو وطاقمه المساعد وكان في استقباله مدير الفريق الأول صالح النغيمشي بجانب مسئولي العلاقات العامة في النادي.

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وكان النادي قد أعلن في وقت سابق التعاقد مع المدرب البرتغالي باولو سيرجيو لتولي الإدارة الفنية للفريق في الموسم المقبل وذلك بعد إعلان رحيل المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل عقب نجاحه في قيادة الفريق للفوز بكأس الملك على حساب الإتحاد.

وترغب إدارة نادي التعاون في التعاقد مع صفقات مميزة وذلك لضمان مركز جيد في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل.