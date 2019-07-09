رياضة | تقارير.. جريزمان في برشلونة خلال ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. جريزمان في برشلونة خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح تقرير إسباني، اليوم الثلاثاء، عن موعد انضمام نجم منتخب فرنسا، ومهاجم أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان، إلى برشلونة خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وتبعاً للصحيفة الإسبانية "سبورت"،ان النجم الفرنسي سيكون لاعب رسمي في نادي برشلونة خلال 72 ساعة، وسيقوم نادي البرسا بدفع الشرط الجزائي في عقد المهاجم الفرنسي مع أتلتيكو والبالغ 120 مليون يورو بعد تخفيضه من 200 مليون يورو.

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وأوضحت أن ضم مهاجم اتليتكو الى برشلونة معقدة وعالية السعر ولذلك فإن إدارة النادي الكتالوني تدرس كل خطوة قبل حسم ضم اللاعب قبل يوم الجمعة القادم.

ويرغب نادي البرسا أن تحافظ على العلاقات الجيدة مع أتلتيكو بعد ضم جريزمان، حتى وإن عاد اللاعب للتدريب مع فريقه الحالي لعدة أيام، قبل الانتقال إلى النادي الكتالوني بشكل رسمي.

يذكر أن جريزمان غاب الأحد الماضي عن الحضور إلى أتلتيكو مدريد من أجل الانتظام مع زملائه في التحضير للسفر إلى لوس أنجلوس، لبدء الفترة الاعداد للموسم القادم.