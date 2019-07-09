رياضة | شابات الطائرة يواجهن المكسيك فى ثانى مبارياته الودية استعدادا لبطولة العالم

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قال أحمد فتحى المدير الفنى أنه راضى تماما على أداء المنتخب فى أول احتكاك قوى قبل بطولة العالم ، فضلا عن أنه لقاء مفيد مع منتخب قوى ، وضح خلاله الأخطاء التى وقعت فيه اللاعبات والتى سيعمل على علاجها فى مباراة اليوم ، مشيرا إلى أنه حرص على مشاركة جميع اللاعبات المتواجدات فى البعثة وعددهن 14 لاعبة فى المباراة لمنح الفرصة للجميع ، مشددا انه سوف يركز فى لقاء اليوم على الأعمدة الأساسية التى سوف يخوض بها لقاء بولندا يوم الجمعة المقبل .
تضم البعثة 19 فردا برئاسة هشام بدراوى المدير الفنى لقطاع الآنسات فى الاتحاد المصرى للكرة الطائرة، وأحمد فتحى مديرا فنيا ومحمد مدين مديرا إداريا والدكتورة زينب السيد للعلاج الطبيعى، واللاعبات نور ياسين وميار خليفة وزينة العلمى وهنا المصرى وملك مرجان وعلياء هانى وهدير يسرى وداليا المرشدى وهالة منسى ودانا شوقى وسهيلة وفيق وندى وليد وهنا عمر وميا نجم .