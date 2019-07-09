رياضة | شابات الطائرة يواجهن المكسيك فى ثانى مبارياته الودية استعدادا لبطولة العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شابات الطائرة يواجهن المكسيك فى ثانى مبارياته الودية استعدادا لبطولة العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد فتحى المدير الفنى أنه راضى تماما على أداء المنتخب فى أول احتكاك قوى قبل بطولة العالم ، فضلا عن أنه لقاء مفيد مع منتخب قوى ، وضح خلاله الأخطاء التى وقعت فيه اللاعبات والتى سيعمل على علاجها فى مباراة اليوم ، مشيرا إلى أنه حرص على مشاركة جميع اللاعبات المتواجدات فى البعثة وعددهن 14 لاعبة فى المباراة لمنح الفرصة للجميع ، مشددا انه سوف يركز فى لقاء اليوم على الأعمدة الأساسية التى سوف يخوض بها لقاء بولندا يوم الجمعة المقبل . تضم البعثة 19 فردا برئاسة هشام بدراوى المدير الفنى لقطاع الآنسات فى الاتحاد المصرى للكرة الطائرة، وأحمد فتحى مديرا فنيا ومحمد مدين مديرا إداريا والدكتورة زينب السيد للعلاج الطبيعى، واللاعبات نور ياسين وميار خليفة وزينة العلمى وهنا المصرى وملك مرجان وعلياء هانى وهدير يسرى وداليا المرشدى وهالة منسى ودانا شوقى وسهيلة وفيق وندى وليد وهنا عمر وميا نجم .

يخوض منتخبنا الوطنى للشابات للكرة الطائرة تحت قيادة أحمد فتحى المدير الفنى ثانى مبارياته الودية مع المنتخب المكسيكى فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا بتوقيت المكسيك ، الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وذلك فى أخر تجارب المنتخب الودية استعدادا لبطولة العالم التى تقام خلال الفترة من 10 وحتى 21 يوليو الجارى ، حيث يلعب منتخبنا ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات بيرو وبولندا والصين ، ويلعب المنتخب أولى مباريات يوم الجمعة المقبل أمام المنتخب البولندى الذى يقيم مع منتخبنا فى نفس الفندق بمدينة ليون جواتا خواتا المكسيكية ، وانتهى اللقاء الودى الأول صباح اليوم الثلاثاء بفوز منتخب أصحاب الأرض بنتيجة 3 / 1 ، جاءت نتيجة الأشواط 25 / 17 ، 25 / 17 ، 25 / 21 لصالح المنافس ، وفاز منتخبنا بالشوط الوحيد بنتيجة 21 / 25 ، ولعب المنتخب المباراة وسط حشد جماهيرى كبير ، وعلى الرغم من ذلك قدمت لاعبات مصر مباراة قوية وأداء عالى نال إعجاب الجماهير التى حرصت على التقاط الصور التذكارية مع اللاعبات والجهاز الفنى .