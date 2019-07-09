رياضة | رمضان درويش يتقدم للمركز السادس عالميا بعد فوزه بذهبية الجائزة الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان درويش يتقدم للمركز السادس عالميا بعد فوزه بذهبية الجائزة الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويستعد رمضان درويش للمشاركة فى بطولة الجائزة الكبرى التى تستضيفها كرواتيا يوم 25 يوليو الجارى ، كما يستعد اللاعب بقوة لتحقيق ميدالية فى بطولة العالم التى تقام باليابان خلال الفترة من 22 أغسطس وحتى الأول من سبتمبر المقبلين ، حيث يطير المنتخب بعد إنتهاء منافساته بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب مباشرة إلى اليابان ، وقد وفر مجلس إدارة الإتحاد المصرى للجودو برئاسة المهندس مطيع فخر الدين الزهوى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة كل الدعم الفنى والمالى للمنتخب للاستمرار فى إنجازاته على كافة الأصعدة العالمية والدولية والقارية .

تقدم رمضان درويش لاعب منتخبنا الوطنى للجودو وزن 100 كيلو جرام خطوة للأمام فى الترتيب العالمى ليحتل المركز السادس بعد. فوزه بالميدالية الذهبية فى بطولة الجائزة الكبرى التى اختتمت بمدينة مونتريال الكندية أمس ، بعد.ما كان يحتل المركز السابع قبل البطولة ، ليتقدم درويش بقوة نحو التأهل لدورة الالعاب الاوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو ، كما أصبح يحتل المركز الرابع اوليمبيا ليقفز مركزين للأمم ، حيث كان يحتل المركز السادس قبل فوزه بالميدالية الذهبية .