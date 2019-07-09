رياضة | الكشف عن موعد انضمام الصفقة التاريخية لبرشلونة رسميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن موعد انضمام الصفقة التاريخية لبرشلونة رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الموعد النهائي لانضمام الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني إلى برشلونة خلال الصيف الحالي.

وذكرت "سبورت" الإسبانية، فإن جريزمان سيصبح لاعبًا رسميًا في برشلونة خلال 48 إلى 72 ساعة، حيث سيدفع النادي الكتالوني الشرط الجزائي في عقد المهاجم الفرنسي مع أتلتيكو والبالغ 120 مليون يورو.

Advertisements

وأوضحت أن عملية ضم جريزمان معقدة ومكلفة على المستوى الاقتصادي، ولذلك فإن إدارة برشلونة تدرس كل خطوة بعناية قبل حسم الصفقة بحد أقصى الجمعة المقبل.

وتريد إدارة برشلونة أن تحافظ على العلاقات الجيدة مع أتلتيكو بعد ضم جريزمان، حتى وإن عاد اللاعب للتدريب مع فريقه الحالي لعدة أيام، قبل الانتقال رسميًا إلى "كامب نو".

يذكر أن جريزمان غاب عن الحضور إلى أتلتيكو، الأحد الماضي، من أجل الانتظام مع زملائه في التحضير للسفر إلى لوس أنجلوس، لبدء الفترة التحضيرية للموسم الجديد.