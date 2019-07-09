رياضة | رسمياً.. ريال مدريد يعلن موعد تقديم الصفقة الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. ريال مدريد يعلن موعد تقديم الصفقة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، موعد تقديم صفقة الفريق الجديدة مع المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو للجماهير ووسائل الإعلام في ملعب "السانتياجو برنابيو".

وتبعاً لموقع ريال مدريد، الرسمي فإن ميليتاو سيتم تقديمه لوسائل الإعلام، غدًا الأربعاء، في الواحد ظهرًا بالتوقيت المحلي.

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وقد تعاقد ريال مدريد، مع المدافع البرازيلي من صفوف نادي بورتو البرتغالي، حتى صيف 2025 بعقد يمتد لمدة 6 اعوام.

وكشفت الصحفية، عن القيمة الملية في انتقال صاحب الـ21 عام الى ريال مدريد تبلغ 50 مليون يورو.

كما يذكر ان تعاقد النادي الملكي مع 5 صفقات حتى الآن وهم إيدين هازارد من تشيلسي، وإيدير ميليتاو من بورتو، وفيرلاند ميندي من ليون ورودريجو من سانتوس ولوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت .