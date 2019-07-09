رياضة | كارتيرون لـ"الخليج 365 الرياضي": محمد صلاح "متواضع" في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون لـ"الخليج 365 الرياضي": محمد صلاح "متواضع" في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي اندهاشه لخروج المنتخب المصري المبكر من بطولة الأمم الإفريقية 2019.

وقال كارتيرون في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي": "الأمر ليس هينًا على أصحاب الأرض والجميع مسئول عن الخروج ولا بد من التصحيح في الفترة المقبلة".

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وأضاف كارتيرون: "فوجئت بمستوى محمد صلاح في البطولة.. توقعت منه أكثر من ذلك ولكنه لم يكن على مستوى الحدث القاري وكان مستواه متواضعًا".

وخرج منتخب مصر من بطولة الأمم الإفريقية بعد الهزيمة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد بدور الستة عشر للبطولة التي تنظمها مصر حتى 19 يوليو الجاري.