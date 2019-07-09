شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه نيوبورت كاونتي في وديته الثانية بإسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق «نيوبورت كاونتي» الذي يلعب في دوري القسم الثاني الإنجليزي، الخميس المقبل، في ثاني تجارب الفريق الودية ضمن معسكر الإعداد الخارجي الذي تستضيفه حاليا مدينة اليكانتي الإسبانية.

وتقام المباراة على ملعب بيناتار أرينا في مدينة سان بيدرو، الذي يبعد عن فندق إقامة الأهلي حوالي 30 دقيقة.

يذكر أن الأهلي فاز في مباراته الودية الأولى بتسعة أهداف دون مقابل، على فريق سوكر سمارت الإسباني، وأقيمت المباراة أمس الاثنين على ملعب لافينكا في مدينة اليكانتي .