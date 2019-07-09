شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: لن نفرط في لقب الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن معسكر إسبانيا الذي يخوضه الفريق حاليًا يعد مثاليا في كل شيء، سواء في الإقامة أو ملاعب التدريب أو توافر الأدوات، كما أن توقيت المعسكر يعد مناسبًا بالنظر إلى ارتباطات الفريق في المرحلة المقبلة التي تشهد حسم بطولة الدوري.

وأكد «الشحات»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن تأجيل مباراتي المقاولون العرب والزمالك لما بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية، وحصول الفريق على راحة لعدة أيام، كان يتطلب ضرورة تجميع الفريق مرة أخرى لإعداد اللاعبين بدنيا وفنيا وتجهيزهم بالشكل المطلوب للمواجهات المهمة المقبلة.

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وأوضح أن المردود البدني والفني للمعسكر يظهر تدريجيا وينعكس على أداء اللاعبين في التدريبات يوما بعد الآخر بعدما شهدت الأيام الأولى تكثيفا للجرعات البدنية بخوض المران على فترتين مع تجربة العديد من الأمور الخططية والفنية التي يسعى إليها الجهاز الفني، ويتم ترجمتها بشكل عملي خلال المباريات الودية التي بدأت أمس الاثنين بمواجهة فريق سوكر سمارت الإسباني .

وأشار «الشحات» إلى ان مباراة سمارت سوكر كانت تجربة مفيدة، حتى وان كان البعض يرى أنها من المباريات السهلة بعدما فاز الأهلي بنتيجة تسعة اهداف دون رد ل، كنها تبقى مهمة كبداية للمباريات الودية المتدرجة المستوى.

وقال إنه سعيد بتسجيله هدف المباراة الأول، ويتمنى أن يحالفه التوفيق وأن ينجح في التسجيل خلال المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري لإسعاد جماهير الأهلي .

وأضاف الشحات أن جميع لاعبي الفريق لديهم إصرار كبير على الفوز ببطولة الدوري وحسم اللقب، لتعويض جماهير الأهلي عن الخروج من دوري الأبطال الأفريقي في الموسم الماضي، مؤكدًا أن هذا الأمر يتم التأكيد عليه في جلسات اللاعبين خاصة أن الجميع لديه رغبة قوية لإسعاد الجماهير وكتابة تاريخ كبير، سواء في بطولة الدوري هذا الموسم أو في النسخة الجديدة من دوري الأبطال عند انطلاقها.