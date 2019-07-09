29 لاعبًا في قائمة ريال مدريد لفترة الإعداد

اختار الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، 29 لاعبًا للسفر إلى كندا، والمشاركة في فترة الإعداد للموسم الجديد.
ووفقًا للموقع الرسمي للريال، فإنَّ الفريق الملكي من المقرر أن يشارك هذا الصيف في كأس الأبطال الدولية للمرة السابعة على التوالي.
وضمت قائمة ريال مدريد، كلًا من:
حراسة المرمى: كورتوا، نافاس، لونين، ألتوبي.
الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ميندي، خافي هيرنانديز، دي لا فوينتي.
الوسط: كروس، مودريتش، إيسكو، سيواني، فيدالجو.
الهجوم: ماريانو دياز، بنزيما، بيل، فاسكيز، أسينسيو، إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور، هازارد، يوفيتش، رودريجيو، كوبو.
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