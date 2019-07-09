بيكر يشيد بمحبة جمهور المايسترو

نشر المدرب المحنك في كرة المضرب واللاعب الالماني السابق ​بوريس بيكر​ صورة لمايسترو كرة المضرب، النجم السويسري روجيه فيدرير على صفحته الرسمية الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي"انستغرام". وذلك خلال احتفاله مع الجماهير العاشقة له عقب تخطيه منافسه الايطالي ​ماتيو بيرتيني​ في دور الـ 16 ضمن منافسات ​​​​بطولة ​​ويمبلدون​​ المفتوحة​ للتنس​ للرجال​​​​​، ثالث ​​بطولات ​الغراند سلام​​ الاربعة الكبرى​، التي تبلغ جوائزها 16,060,000$، ودون رسالة مشيداً فيها بحب جمهوره له جاء فيها:" روجيه وجيشه شيء قوي للغاية".

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