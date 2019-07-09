مؤشرات اقتراب خاميس رودريجيز من الرحيل عن ريال مدريد

بات الكولومبي خاميس رودريجيز، صانع ألعاب ريال مدريد، على أعتاب الرحيل عن صفوف النادي الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعد نادي نابولي الإيطالي، هو الأقرب للظفر بخدمات خاميس، في ظل العلاقة القوية التي تربط النجم الكولومبي بكارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق الجنوب.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، اليوم الثلاثاء، أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قرر استبعاد خاميس رودريجيز من قائمة الفريق المسافرة إلى كندا.

وأضافت أن الحارس كيلور نافاس، ولاعب الوسط إيسكو، حصلا على إذن بالتخلف عن رحلة الفريق والالتحاق بها في وقت لاحق، إلا أن خاميس استبعد تمامًا من القائمة التي ضمت 29 لاعبًا، استعدادًا لمواجهة بايرن ميونخ، آرسنال وأتلتيكو مدريد بكأس الأبطال الدولية.

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ولفتت إلى أن المفاوضات التي يجريها نابولي تتقدم بشكل جيد، في ظل عمل أوريليو دي لورينتيس، رئيس النادي، طوال الفترة الأخيرة.

وأشارت الشبكة إلى أن ريال مدريد يقترب من الموافقة على رحيل رودريجيز إلى نابولي على سبيل الإعارة مع التزام بالشراء في نهاية الموسم، في صفقة تبلغ قيمتها 42 مليون يورو.

ويعد أتلتيكو مدريد أبرز المهتمين بضم رودريجيز، بجانب نابولي، إلا أن علاقة الكولومبي بمدربه السابق أنشيلوتي، قد تكون عاملاً حاسمًا في رحيله نحو نابولي.