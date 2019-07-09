رقم مميز في ربع نهائي ويمبلدون

اسدل الستار على دور الـ 16 ضمن منافسات ​​​​بطولة ​ويمبلدون​ المفتوحة​ للتنس​ للرجال​​​​​، ثالث ​​بطولات الغراند سلام​ الاربعة الكبرى​، التي تبلغ جوائزها 16,060,000$، سجل رقم مميز في البطولة لدى فئة الرجال وذلك للمرة الأولى في تاريخ بطولات الغراند سلام. حيث سيكون جميع اللاعبين المتأهلين لربع النهائي يبلغون من العمر +28 عاماً. -الصربي نوفاك ​ديوكوفيتش​(32عاماً) vs البلجيكي دافيد ​غوفين​(28 عاماً). -الياباني كي ​نيشيكوري​(29 عاماً) vs السويسري روجيه ​فيدرر​ (37 عاماً). -الارجنتيني غيدو بيلا(29 عاماً) vs الاسباني روبرتو باوتيستا اغوت(31 عاماً). -الاميركي سام ​كويري​(31 عاماً) vs الاسباني رافايل ​نادال​(33 عاماً).

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