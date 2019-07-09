ستوريدج يطلب المساعدة بعد إقتحام منزله

قدم دانييل ستوريج مهاجم ​ليفربول​ السابق نداءًا عاطفياً لاستعادة كلبه، بعد اقتحام منزله في لوس أنجلوس ليل الاثنين. وقال ​ستوريدج​: "كيف يمكنك اقتحام منزل في لوس أنجلوس وتأخذ كلبًا لشخص ما؟ هل أنت مجنون؟ أريد أن أعرف لماذا أخذوا كلبي. أريد أن أعرف لماذا أخذوا الحقائب من الطابق العلوي. هل بإمكان أحد أن يجد كلبي من فضلكم. كما قلت من قبل، سأدفع أي شيء. لا يتعلق الأمر بالمال، أريد كلبي فقط".

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