لاعب إيطالي يعتزل في ذكرى تحقيقه كأس العالم

قرّر المدافع الإيطالي ​كريستيان زاكاردو​ إختيار تاريخ مميز لإعلان إعتزاله كرة القدم نهائيا، وهي ذكرى تحقيقه لقب كأس العالم مع ​منتخب إيطاليا​ عام 2006، بعد الفوز في النهائي على حساب ​فرنسا​ بركلات الترجيح.

وجاء إعلان صاحب الـ39 عاما إعتزاله من خلال منشور عبر حسابه الرسمي في وسيلة التواصل الإجتماعي إنستغرام، بعد أن إنتهى عقده مع فريقه الذي يلعب في دوري "سان مارينو".

ونشر زاكاردو صورة وهو يحمل لقب كأس العالم، وجاء في منشوره: " اليوم هي ذكرى الفوز بلقب كأس العالم، وأعلن إعتزالي كرة القدم ".