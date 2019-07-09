نجم برشلونة السابق يسخر من خروج غانا

وقال بواتينج في تغريدة مثيرة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "لا توجد حفلة في غياب برنس" ساخرا من خروج البلاك ستارز من البطولة القارية وعدم التتويج بلقبها.
وتفاعل مشجعو البلاك ستارز مع لاعب برشلونة وطالبوه بالعودة لقيادة المنتخب الغاني من جديد.وكان المنتخب الغاني قد ودع دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية على يد تونس بضربات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد التعادل بهدف لكل منهما.
وصعد منتخب تونس لمواجهة مدغشقر في دور الثمانية يوم الخميس المقبل بإستاد السلام.
ولعب بواتينج في صفوف برشلونة خلال الأشهر الستة الماضية معارا من ساسولو الإيطالي، قبل أن يعلن اللاعب انتهاء قصته مع الفريق الكتالوني، مطلع يوليو/ تموز
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