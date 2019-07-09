رايولا: مانشستر يونايتد يعلم ما هي رغبة بوجبا

ألمح ​مينو رايولا​ وكيل أعمال النجم الفرنسي ​بول بوجبا​ أن نادي ​مانشستر يونايتد​ الإنكليزي يعلم تماما ما هي رغبة اللاعب في الفترة المقبلة.

وإرتبط إسم بوغبا خلال الفترة الماضية بالرحيل عن الشياطين الحمر، وتحديدا لنادي ريال مدريد الإسباني من أجل اللعب تحت قيادة زين الدين زيدان.

وقال رايولا، في تصريحات نشرها موقع غول باللغة الإيطالية: " بوغبا لم يقم بأي أمر خاطئ، دائما ما كان يتصرف بإحترام وإحترافية مع ناديه، والنادي بدوره يعلم ما هي رغبته".

وأضاف رايولا : " إنه لأمر مؤسف أن يتحدث الناس عن شيء لا يملكون عنه أي معلومات كافية، أتمنى أن تحمل الايام المقبلة حلولا ترضي كل الأطراف".