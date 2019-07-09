هيغواين يضع يوفنتوس في مأزق كبير

كشفت شبكة سكاي سبورتس أن النجم الأرجنتيني ​غونزالو هيغواين​ Gonzalo Higuain لا يرغب في الرحيل عن صفوف البيانكونيرو خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت الشبكة إلى أن البيبيتا يرفض رفضاً قاطعاً الرحيل عن السيدة العجوز في الفترة القادمة، وهو مقتنع بأنه قادر على إقناع المدرب ​ماوريسيو ساري​ قبل إنطلاق الموسم الجديد، حيث يبحث اليوفي منذ الآن عن مهاجم جديد للموسم القادم، وإرتبط إسم النادي بلاعبين مثل ماورو إيكاردي وروميلو لوكاكو أيضاً.

وإرتبط إسم صاحب الـ 31 عاماً بالرحيل إلى نادي روما على سبيل الإعارة، لكن اللاعب يرفض وجهة العاصمة الإيطالية في هذه الفترة.