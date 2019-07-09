هيرنانديز يظهر لأول مرة في تدريبات بايرن ميونخ

بدأ المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز، لاعب بايرن ميونخ، أولى خطوات العودة للملاعب من جديد اليوم الثلاثاء.

وخضع الدولي الفرنسي لعملية جراحية في الركبة خلال مارس/أذار الماضي؛ بسبب إصابة تعرض لها خلال تواجده مع فريقه السابق، أتلتيكو مدريد، قبل انتقاله للبايرن هذا الصيف.

ونشرت صحيفة "بيلد" الألمانية، صورًا لأول ظهور لهيرنانديز في مرافق تدريبات البايرن، اليوم؛ حيث خاض اللاعب أول مران بشكل منفرد.

Advertisements

ويأتي هذا المران ضمن البرنامج التأهيلي للاعب، صاحب الـ23 عامًا، من أجل استعادة عافيته وجاهزيته البدنية، تمهيدًا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، خلال فترة الإعداد للموسم المقبل.

وخاض هيرنانديز، تدريبات خفيفة بدأها بالركض لمدة 30 دقيقة، قبل أن يذهب للصالة الرياضية، لمواصلة العمل تحت إشراف مدرب التأهيل، توماس ويلهيلمي.

يُذكر أن تدريبات البايرن الجماعية، شهدت غياب اللاعبين الدوليين، لكنها تضمنت تواجد عدد من اللاعبين الشباب.